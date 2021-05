Olio Argan 'solidale' da Marocco a Umbria per cosmetici

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 10 MAG - Erbe officinali coltivate in Umbria unite con l'olio d'Argan fatto arrivare dal Marocco dove è prodotto in autonomia da una cooperativa di donne: sono gli 'ingredienti' utilizzati da un'azienda agricola e commerciale che ha sede a Gualdo Cattaneo. Simplement Argan il nome. E' stata creata da Luciano Cadelano, medico di origine sarde e Domenico Auriemma, campano, che però si sentono ormai umbri a tutti gli effetti. La tenuta dove operano sorge su un'area di oltre cinque ettari.

"Coltiviamo erbe officinali e olio d'oliva" spiega all'ANSA Cadelano. "L'olio d'Argan arriva invece dal Marocco - aggiunge - dove lo produce per noi la cooperativa Bouzamma di Essaouira composta da oltre 200 donne. C'è un contratto commerciale di esclusiva reciproca ma anche un progetto finalizzato all'evoluzione economica-sociale del territorio". L'olio di Argan - del quale il 10 maggio si celebra la Giornata mondiale - si ricava dai frutti di un arbusto selvatico chiamato Argania Spinosa, specie endemica che cresce in un'area che rappresenta il 70% della superficie forestale della regione sud-ovest del Marocco. Riconosciuta come riserva della biosfera Unesco.

"Abbiamo adottato - ha ricordato ancora Cadelano - il villaggio dove vivono le donne della cooperativa, c'è un progetto di alfabetizzazione ed è stata portata l'acqua nelle case".

Dal Marocco l'olio arriva a Gualdo Cattaneo dove è utilizzato per la realizzazione di cosmetici, saponi solidi, creme per il corpo e altri prodotti commercializzati dalla stessa Simplement Argan anche attraverso l'e-commerce.

"Al momento abbiamo solo due dipendenti anche a causa della crisi - conclude Cadelano - ma il nostro auspicio è di 'esplodere' commercialmente il prima possibile". (ANSA).