Fioroni, cassa integrazione Treofan è risultato importante

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, la cassa integrazione per la Treofan è un "risultato importante". "In primo luogo per i lavoratori e per il settore produttivo, raggiunto anche grazie all'intensa attività della Regione nei tavoli per la gestione della crisi" aggiunge.

Nel dichiararsi "particolarmente soddisfatto" per il riconoscimento della cassa integrazione per i lavoratori della Treofan, Fioroni ha sottolineato che rappresenta "solo un primo passo per avviare un percorso di reindustrializzazione e riposizionamento competitivo del polo chimico".

L'assessore ha inoltre aggiunto che "da sempre la Regione Umbria ha la volontà di rilanciare il territorio con l'obiettivo di attribuirgli un ruolo centrale nelle traiettorie di sviluppo regionali". "In quest'ottica - ha sottolineato - è stata inserita nel Pnrr la progettualità che affida il rilancio di Terni alla creazione di un 'distretto' specializzato su chimica verde ed economia circolare. La risoluzione della vicenda Treofan e il futuro dello stabilimento si inserisce quindi in questa progettualità di medio-lungo termine, a cui - ha concluso Fioroni - attribuiamo un'importanza strategica per la ripresa dell'economia regionale". (ANSA).