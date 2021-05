A presidente Umbria Tesei la bandiera della Croce rossa

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha ricevuto dal presidente del Comitato regionale della Croce rossa Umbria, Paolo Scura, la bandiera che fino al 9 maggio sarà esposta all'esterno di Palazzo Donini, a Perugia. L'8 maggio, inoltre, in occasione della giornata mondiale della Cri e della Mezzaluna rossa, la facciata del palazzo sarà illuminata di rosso. "Un modo simbolico per ringraziare quanto la Croce rossa e la Mezzaluna rossa, con le sue donne e i suoi uomini, sempre fanno a favore della società" ha affermato Tesei.

"Ancor di più in questo periodo di emergenza - ha sottolineato la presidente della Regione - il ruolo svolto e l'apporto dato è stato, e continuerà ad essere, fondamentale. Grazie da parte di tutti noi".

Nel giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell'Associazione, si celebra infatti la giornata dedicata ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, di cui 160 mila in Italia, che ogni giorno si adoperano a supporto delle popolazioni e delle loro vulnerabilità. Anche quest'anno l'8 maggio - ricorda la Regione - sarà l'occasione per esprimere profonda gratitudine a tutti gli uomini e le donne della Croce rossa e Mezzaluna rossa "che continuano a garantire una presenza costante e significativa sul territorio quale punto di riferimento, soprattutto nei momenti più difficili".

"L'ultimo anno - ha ricordato Scura - è stato un banco di prova difficilissimo e molto impegnativo per tutti i nostri volontari, ma è altrettanto vero che gli enormi sforzi fatti hanno permesso di aiutare, supportare, soccorrere migliaia di persone sia attraverso servizi sanitari che attività legate alla sfera sociale, senza tralasciare le campagne di screening sierologico o quella a supporto del piano vaccinale. Questo mi rende, e rende tutti noi, orgogliosi di far parte dell'Associazione umanitaria più grande del mondo". (ANSA).