Villa Umbra, formazione per studenti liceo Galilei

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - Partirà il 5 maggio il percorso formativo di orientamento, rivolto agli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, dedicato al mondo delle carriere, della cooperazione e delle relazioni in ambito internazionale.

L'iniziativa denominata "Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento" (Pcto) sul tema delle "Carriere Internazionali" è promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica e dallo stesso liceo in collaborazione con Regione Umbria e Seu Servizio Europa. Prevista anche la partecipazione di Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia e Istituto Diplomatico Internazionale.

"Il percorso - sottolinea in una nota della Regione l'amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Marco Magarini Montenero - rappresenta per i nostri giovani un'opportunità di confronto con i principali e più qualificati esperti del settore internazionale. E' stato progettato per favorire l'incontro e il networking tra studenti, istituzioni, società e organizzazioni internazionali. La Scuola intende contribuire al miglioramento del contesto in cui opera e in cui è fortemente radicata, mettendo a servizio dell'intera comunità, in questo caso giovanile, la propria rete qualificata di esperti ed esperienze. La sfida è costruire ponti verso il lavoro per la prossima generazione e favorire la crescita del territorio nel suo complesso". (ANSA).