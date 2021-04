Danza, per la Giornata Unesco una performance sul campanile

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 29 APR - Performance sulla sommità del Campanile cilindrico di Città di Castello per cinque allievi ballerini in occasione della Giornata internazionale della danza. Protagonisti Gaia, Elena, Aurora, Anna, Davide, accompagnati dalle loro insegnanti.

Ad oltre 40 metri di altezza in punta di piedi i ballerini "acrobati" (nel rispetto scrupoloso delle rigide misure di sicurezza) sono stati protagonisti di una rappresentazione "unica nel suo genere" - sottolinea il Comune di Città di Castello - immortalata in un video ora in rete sui canali social del consorzio "Castello Danza" che oltre 700 allievi in rappresentanza di sei scuole del territorio. Un "omaggio alla cultura, arte, spettacolo", ideato dalla presidente, Maria Cristina Goracci e da tutto lo staff.

La "Giornata Internazionale della danza", promossa dall'International dance council dell'Unesco, commemora la nascita di Jean-Georges Noverre considerato il creatore del balletto moderno.

"E' stata una emozione fortissima assistere all'esibizione in salita dei giovani ballerini in una location mozzafiato unica nel suo genere, simbolo della storia e della tradizione cittadina e non solo. In occasione della Giornata internazionale della danza, con questo video abbiamo voluto dare un segnale di resilienza e ripartenza e far sentire tutta la nostra vicinanza a tutti gli artisti che da oltre un anno sono messi in ginocchio dallo stop imposto dalla pandemia" ha sottolineato Goracci. Per l'assessore alle Politiche culturali del Comune di Città di Castello, Vincenzo Tofanelli, "è un giorno importante per la danza, la cultura, arte e spettacolo, per certi aspetti memorabile grazie alla esibizione e alla passione dimostrata da questi straordinari ballerini". (ANSA).