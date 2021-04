Ancora successi per Fuxiateam Endurance Stables Academy

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Ancora successi per il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy. Questa volta nelle gare internazionali dell'Arezzo ride, andate in scena lo scorso fine settimana all'Equestrian center della città toscana. La scuderia della presidente Simona Zucchetta ha ottenuto infatti una vittoria, tre secondi posti, il 100% dei propri cavalli all'arrivo, un premio Best condition e una serie di prestazioni di alto livello dal punto di vista strettamente tecnico.

Nella CEI1* 100 chilometri, il Fuxiateam ha messo a segno una doppietta: a salire sul gradino più alto del podio è stata la campionessa europea in carica Costanza Laliscia, in sella a Emirat di Barthas (al quale è andato il premio Best condition), che sul traguardo ha rivolto un braccio rivolto al cielo dedicato alla memoria del nonno Rolando, venuto a mancare pochi giorni fa. Secondo posto per Camilla Curcio ed Etihad du Barthas.

La due giorni in terra toscana era iniziata con il secondo posto di Costanza Laliscia in sella ad Assim Du Barthas nella CEI3* 160 chilometri (Assim du Barthas ha ottenuto anche la qualificazione in vista dei Campionati europei in programma a settembre a Ermelo, in Olanda); la piazza d'onore conquistata dalla campionessa italiana 2019 Carolina Tavassoli Asli con Cadzya Du Barthas nella CEI2* Ladies. (ANSA).