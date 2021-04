Corsa all'Anello in 3D a Narni, si partecipa con gli avatar

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Una piattaforma 3D per "vivere" la festa e "incontrarsi" virtualmente in totale sicurezza, forni e taverne aperti per l'asporto: sono le due principali novità dell'edizione digitale 2021 della Corsa all'Anello di Narni, in programma dal 29 aprile al 3 maggio, nel rispetto della normativa anti-Covid.

"Primo Aevo" - questo il nome della manifestazione - rappresenta la prima parte che anticipa "Secundo Aevo", che si terrà a settembre. Gli eventi - come confermato durante la presentazione dell'evento - non saranno in presenza, motivo per il quale verrà allestito uno "studio televisivo" al Palazzo dei Priori, da dove tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in streaming sui canali ufficiali della Corsa all'Anello.

Grazie alla piattaforma social - a cui si potrà accedere attraverso una sezione dedicata sul sito ufficiale della Corsa, dal computer, dallo smartphone e tramite visore vr - si potrà inoltre interagire in tempo reale, attraverso degli avatar che potranno essere personalizzati e assomigliare alle persone che li creeranno.

Nel mondo virtuale ci saranno una serie di ambienti come la piazza, il palazzo dei Priori con una serie di mostre virtuali, il Campo de li Giochi. Qui gli avatar potranno sfidarsi in un social game che riprodurrà la Corsa all'Anello, una sala cinema dove si potranno vedere dei video, in una poltrona virtuale con pop corn ed una taverna che riprodurrà quelle della festa e dalla quale si potranno anche ordinare i piatti da asporto. Per l'occasione, infatti, i forni e le taverne dei tre terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria saranno aperti per i pasti da asporto.

Il programma della manifestazione comprende anche conferenze, spettacoli, interviste, video, mostre e tour virtuali, momenti di intrattenimento ed appuntamenti gastronomici. (ANSA).