Sir Perugia esonera l'allenatore Vital Heynen

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - La Sir Perugia, impegnata nella finale scudetto della pallavolo maschile, ha esonerato l'allenatore, il belga Vital Heynen, da luglio 2019 alla guida della squadra. Lo ha reso noto la società con un comunicato diffuso in serata.

La separazione arriva dopo la sconfitta di Perugia (1-3) in gara uno della finale scudetto dei playoff contro la Lube Civitanova.

"La Sir Safety Conad Perugia comunica di aver sollevato il tecnico Vital Heynen dall'incarico di primo allenatore. A partire da domenica e fino al termine della serie di finale scudetto la squadra sarà affidata a Carmine Fontana", attuale vice allenatore. La società presieduta da Gino Sirci "ringrazia Vital Heynen per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura le migliori fortune nel proseguo di carriera".

Nella stagione in corso la Sir ha conquistato la Supercoppa, mentre è uscita sconfitta dalla corsa per la Coppa Italia e per la Champions League.

Domenica Perugia giocherà gara 2 della finale scudetto a Civitanova. (ANSA).