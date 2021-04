Quest'anno edizione digitale della Corsa all'Anello di Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 15 APR - Narni non rinuncia alla Corsa all'Anello: dal 29 aprile al 3 maggio è in programma "Primo Aev"', edizione digitale della festa, pronta a far rivivere il Medioevo anche in tempi di pandemia. Gli eventi non saranno in presenza a prescindere dal colore in cui sarà inserita l'Umbria nei giorni della manifestazione e verrà quindi allestito uno studio televisivo nel palazzo dei Priori, da dove tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in streaming sui canali ufficiali della Corsa.

Il programma prevede conferenze, spettacoli, interviste, video, mostre e tour virtuali, momenti di intrattenimento ed appuntamenti gastronomici.

Tra gli ospiti Giovanna Baldissin Molli, Duccio Balestracci, Goffredo degli Esposti dei Micrologus, Massimo Montanari e Elena Percivaldi. Durante l'evento l'Associazione Corsa all'Anello farà partire alcuni dei workshop inseriti nel progetto più ampio dell'Università del Medioevo Ricostruito, con docenti di alto livello. Dal 3 al 9 maggio, sulle varie piattaforme social della Corsa verranno poi organizzati altri eventi che accompagneranno gli spettatori fino alla giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere la giostra equestre al "Campo de li Giochi". (ANSA).