Questura, positivo il bilancio controlli per riapertura scuole

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - E' "sostanzialmente positivo" - riferisce la questura - il bilancio dei controlli svolti nella mattinata di mercoledì a Perugia e nel resto della provincia in occasione del ritorno a scuola in presenza del 50 per cento degli studenti degli istituti superiori. Non sono state riscontrate particolari criticità, anche riguardo al corretto utilizzo delle mascherine.

I controlli, svolti anche con il contributo della protezione civile, erano volti a vigilare su eventuali assembramenti, non solo intorno ai plessi scolastici prima e dopo lo svolgimento delle lezioni, ma anche presso le stazioni ferroviarie.

Particolare attenzione è stata rivolta ai vari terminal di arrivo e partenza degli autobus e in tutti i luoghi di ritrovo abituale degli studenti.

Durante il servizio, con la collaborazione di personale addetto al controllo messo a disposizione da Busitalia presso le fermate di arrivo e partenza più a rischio assembramenti, sono stati svolti specifici controlli anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di capienza a bordo degli autobus. (ANSA).