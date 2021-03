Azione: aderisce ex segretario Pd Umbria Leonelli

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - L'ex segretario del Partito democratico umbro, Giacomo Leonelli, lascia il Pd e aderisce ad Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. "La conservazione non fa per me", ha scritto in un post l'ex consigliere regionale.

"Ho da sempre visto in Azione - ha spiegato Leonelli - un contenitore 'sano', costruito dal basso, dalla sincera impronta liberale e riformista, che ha sempre anteposto i contenuti e la proposta alla demagogia e al populismo, e che non ha esitato a schierarsi apertamente in battaglie controcorrente quando le ha ritenute giuste".

Soddisfazione è stata espressa dal senatore di Azione, Matteo Richetti. "Benvenuto Giacomo Leonelli" ha scritto in una nota.

"Le sue parole - ha aggiunto - confermano coraggio e passione, preziosi per la crescita e il percorso di Azione. Subito al lavoro insieme per l'Umbria e per l'Italia". (ANSA).