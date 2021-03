(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - E' cominciato ufficialmente oggi il percorso del primo master in Management delle opere per la tutela ambientale e del verde organizzato dall'Università degli Studi di Perugia insieme con Assoimpredia (Associazione nazionale imprese difesa e tutela ambientale).

Alla cerimonia di inaugurazione, organizzata in remoto, hanno partecipato il rettore Maurizio Oliviero, il prof. Giovanni Gigliotti, direttore del dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Gianluca Bartolini, presidente di Assoimpredia e i rappresentanti degli enti patrocinanti.

Il master, cui partecipano studenti provenienti da vari Atenei italiani, è promosso dallo stesso dipartimento di Ingegneria civile e ambientale in collaborazione con il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Ateneo. Intende formare figure professionali di alto profilo culturale, scientifico e applicativo per la gestione di imprese che si occupano di realizzazione e manutenzione del verde pubblico urbano, ornamentale, storico in contesti urbani ed extraurbani.

Il profilo professionale deve essere caratterizzato, quindi, da competenze interdisciplinari di carattere giuridico economico, tecnico-ingegneristico e agronomico.

Il master riserverà particolare attenzione alla normativa sull'Ambiente, sugli appalti pubblici, sui principi dell'organizzazione gestionale d'impresa, le tecniche di ingegneria naturalistica, di fitogeografia e geobotanica, la manutenzione delle specie ornamentali (dai tappeti erbosi alle alberate) e la progettazione degli spazi verdi.

Compatibilmente con le misure restrittive dovute all'andamento della pandemia, le lezioni si svolgeranno a distanza e parte in presenza (laboratori applicativi e workshop con gli esperti).

Tra luglio e ottobre è previsto che gli studenti siano ospitati presso le maggiori aziende del settore per completare il percorso formativo. (ANSA).