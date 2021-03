Cucinelli, genio si sprigiona in momenti difficili

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Parla di "coraggio" e di "pazienza" rivolgendosi ai suoi lavoratori "amici" che ringrazia perché "in questo periodo forse abbiamo creato le più belle collezioni della nostra storia, confermando che il genio sprigiona la sua creatività proprio quando si è nei momenti difficili" Brunello Cucinelli con una lettera che ha condiviso sulla sua pagina IG @brunellocucinelli. Una "lettera di gratitudine ai nostri lavoratori", con la quale ha ricordato che coraggio e pazienza i dipendenti li hanno dimostrati "con i fatti in questo periodo di dolore e di incertezza".

"Se oggi nella nostra impresa - sottolinea Cucinelli - regna positività economica e umanistica, se possiamo immaginare di arricchire l'Italia con la benevola accettazione dei nostri manufatti, se tutto questo può avvenire con genialità ed artigianalità speciali, questo si deve certamente a voi".

Cucinelli li ringrazia della loro "generosa anima" per "la responsabilità, la dedizione, la creatività, la comprensione, la vicinanza e la capacità di percepire il dolore come maestro".

"Tutto questo fa di voi ai miei occhi - prosegue l'imprenditore umbro - dei benemeriti del lavoro, ognuno nel suo ruolo".

Particolarmente cari a Cucinelli sono poi "gli anziani del lavoro, i primi fra i custodi della bellezza e dell'arte che migliorano la vita e che ricordano ai più giovani alcune delle regole d'oro universali".