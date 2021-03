Nicchi, pieno sostegno a segretario Lega Umbria Caparvi

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "Pieno sostegno personale e politico al nostro segretario regionale on. Virginio Caparvi".

così Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione dell'Assemblea legislativa e consigliere regionale della Lega.

"Totale supporto alla sua linea politica - aggiunge -, che ha portato la Lega in Umbria a vincere la gran parte delle competizioni elettorali, ottenendo un risultato che fino a poco tempo fa era insperato".

"Non si sarebbero ottenuti questi risultati - afferma Nicchi - se non ci fosse stata una leadership adeguata, una classe amministrativa e dirigente all'altezza del compito e soprattutto senza le tantissime persone che hanno scelto di credere in questo grande e ambizioso progetto, persone che hanno scelto di crederci lavorando giorno e notte con abnegazione e impegno, togliendo spesso spazio alla propria vita privata. E tutto questo non potrebbe accadere se i dirigenti del partito, a tutti i livelli, non esercitassero una leadership solida percepita come tale da tutti i militanti e simpatizzanti del partito. La Lega non è Matteo Salvini, né Virginio Caparvi, la Lega sono tutte le persone che liberamente scelgono di aderire ad un'idea fatta di obiettivi realizzabili.

L'interesse del nostro segretario è stata e sarà sempre quella di tutelare l'interesse del partito, in cui esiste il confronto ma esistono delle regole che devono essere rispettate. Esiste una sola Lega - conclude Nicchi -, ed è una Lega che vince e dà risultati, prima che nelle urne, ai cittadini nei territori".

(ANSA).