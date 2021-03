Fino al 24 ottobre mostra su Raffaello a palazzo Trinci Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 03 MAR - Rimarrà allestita fino al 24 ottobre, a Palazzo Trinci, la mostra "Raffaello e la Madonna di Foligno. La fortuna di un modello", al momento chiusa per le normative legate al contenimento della pandemia.

In questi mesi il Comune di Foligno ha promosso incontri on-line che hanno valorizzato attività culturali sull'eredità di Raffaello. E' stato pubblicato il catalogo della mostra che riporta ricerche e approfondimenti sulle opere esposte. Il pubblico è "rimasto in contatto" con l'esposizione grazie ad una serie di conferenze trasmesse sulla pagina Facebook dedicata alla mostra e su quella istituzionale del Comune. Le conferenze hanno approfondito molti aspetti storico-artistici legati alle opere di Raffaello e alla committenza della Madonna di Foligno.

"Gli incontri, tenuti da studiosi del territorio con incursioni significative di storici dell'arte e di scienziati - ha sottolineato l'assessore alle attività culturali, Decio Barili - hanno rilevato un'ottima partecipazione e commenti molto positivi degli utenti. Ringraziamo gli esperti per aver svolto con grande professionalità e cura i loro interventi, creando un dialogo vivace e produttivo con le figure professionali che ruotano attorno al Museo. Questi appuntamenti sono stati anche un'ottima occasione per creare opportunità di cooperazione con altri enti tra cui la Diocesi di Foligno e la Biblioteca Jacobilli. Tali iniziative procederanno nei mesi a venire e molte altre sono già programmate".

"L'associazione Orfini Numeister su incarico del Comune - ha continuato Barili - ha inoltre dato alle stampe un raffinato volume a corredo della mostra curata da Francesco Federico Mancini, Marta Onali e David Lucidi. Il catalogo è stato notevolmente apprezzato da studiosi di fama, prima tra tutti Barbara Jatta, la direttrice dei Musei Vaticani, istituzione dove l'originale raffaellesco è conservato". (ANSA).