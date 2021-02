Avvicendamento personale sanitario ospedale militare Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Si è svolto l'avvicendamento del personale sanitario impiegato dall'11 novembre scorso nell'ospedale militare situato nei pressi del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Con i 19 professionisti sanitari termina il suo mandato anche il colonnello Gaetano Luigi Nappi che ha diretto la struttura in questi mesi e viene sostituito dal col. Antonio Maurizio Saponaro, medico cardiologo.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha consegnato, nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio durante una semplice cerimonia di saluto, una targa di riconoscenza per il prezioso supporto dato in questi mesi di emergenza pandemica all'ospedale perugino.

"Ringrazio tutto il personale sanitario militare - ha detto Giannico - che in questi mesi difficili ha lavorato con impegno e dedizione offrendo al nostro ospedale e alla comunità umbra un importante supporto clinico-assistenziale nella battaglia contro il Covid. Al tenente colonnello Nappi - ha aggiunto, secondo quanto riferisce l'ospedale - rivolgo un pensiero di stima e gratitudine per aver diretto egregiamente l'ospedale campale in piena integrazione con le nostre strutture sanitarie e il nostro personale".

Il col. Nappi attraverso il saluto rivolto al direttore Giannico e alla direttrice sanitaria Simona Bianchi ha ringraziato tutti i professionisti dell'ospedale di Perugia: "Saluto i colleghi sanitari civili - ha detto - per la disponibilità e collaborazione che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno del mio arrivo. Una esperienza pregnante per la mia vita, dal punto di vista emotivo, umano e professionale che ha tracciato un percorso profondo e indimenticabile". (ANSA).