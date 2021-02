Tesei, Umbria tra prime regioni italiane per capacità vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "In base ai dati ufficiali del Governo siamo tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale per il Covid": lo ha rivendicato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa. "Abbiamo una capacità, in base alle dosi che ci vengono date, di circa 1.800 somministrazioni al giorno che possono essere implementate. Ma è evidente che se non arrivano i vaccini questa capacità non la possiamo espletare. Questo è il tema" ha aggiunto.

Tesei ha ricordato di avere chiesto "ulteriori 50 mila vaccini rispetto a quelli che spettano all'Umbria". "Perché abbiamo la possibilità di poterli somministrare - ha sottolineato -, di poterlo fare in modo veloce e in questo momento potrebbe essere molto importante averli. Così come abbiamo chiesto di essere inseriti immediatamente nella sperimentazione delle cure con anticorpi monoclonali. Tutto fatto non velocemente ma di più".

