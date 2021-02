Restano stabili ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Restano stabili, 554, i ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno secondo i dati della Regione in base quali passano comunque dagli 83 di ieri agli 85 di oggi i pazienti in terapia intensiva.

Registrati altri 15 morti, 948, 319 nuovi positivi e 317 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 8.418, 13 meno di ieri.

Sono stati analizzati 3.842 tamponi e 3.441 test antigenici.

Il tasso di positività è del 4,3 per cento sul totale (ieri 5,4) e dell'8,3 sui soli molecolari (ieri 9,79). (ANSA).