Assemblea approva risoluzione unitaria su emergenza Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione unitaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid e quella conseguente di tipo economico e sociale. L'Aula è infatti giunta alla stesura di un atto con i contributi di tutte le forze politiche.

Nel documento - spiega Palazzo Cesaroni - sono racchiuse le istanze presentate dalle forze di opposizione in quattro distinte mozioni incentrate sia sulle misure di contenimento della pandemia sia sulle misure di sostegno economico e finanziario per le piccole e medie imprese nonché i ristori per le famiglie e per le piccole attività che si trovano in sofferenza. (ANSA).