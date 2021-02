Nasce Rete cooperativa 110%, "aiuto" per superbonus

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Orientarsi e realizzare le azioni del "Superbonus 110%" consentendo una ripresa green all'Umbria sono gli obiettivi con i quali nasce Rete cooperativa 110%, un pool di imprese "trasversale", sviluppata e sostenuta da Legacoop Umbria che accompagnerà i cittadini dalla fase preliminare fino alla conclusione dei lavori.

Si tratta - è stato spiegato in una conferenza stampa - di un contratto di rete che associa cooperative operanti in diversi settori per rispondere in "maniera unitaria e aggregata" alle esigenze del superbonus 110%: cooperative di commercialisti, abitazione, costruzione, edilizia, manutenzione, impiantistica e progettisti. Dieci imprese locali con circa 200 lavoratori impegnati. Una filiera che si aggrega - è stato detto ancora - per far collaborare imprese che operano in diversi settori ma che rispondono in maniera unitaria alle esigenze degli utenti.

"Per noi è importante - dice Matteo Ragnacci di Legacoop Umbria - che in questo momento così difficile le eccellenze si mettano insieme per cercare di far ripartire l'economia di settore e creare opportunità e benessere per la collettività".

La rete supportata anche dal sistema bancario tramite accordi di partenariato permetterà la possibilità dello sconto immediato in fattura. (ANSA).