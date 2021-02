Domenica di pausa per Draghi a Città Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 07 FEB - Mario Draghi, premier incaricato di formare il nuovo Governo, sta trascorrendo la domenica nella sua casa di Città della Pieve, in Umbria.

Terminato il primo giro di consultazioni con le forze politiche, l'ex presidente della Banca centrale europea, nella serata di ieri ha fatto ritorno nella sua casa di campagna, come nelle precedenti serate.

Fuori dai cancelli che portano al casolare dove la famiglia Draghi da molti anni vive quasi stabilmente, sono presenti una pattuglia dei carabinieri e alcuni giornalisti in attesa di una eventuale uscita del presidente dell'ex presidente della Bce.

Difficile che questo avvenga e non solo per la pioggia che sta cadendo in zona: da quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'incarico, Draghi in paese non si è più visto. A differenza della moglie, Serena, che tra giovedì e venerdì è stata notata in centro storico ed entrare in una tintoria. (ANSA).