Sindaco Città Pieve, Draghi porti a Governo esperienza vita qui

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 07 FEB - "Da Città della Pieve il professor Mario Draghi potrebbe portare all'interno del governo quella è l'esperienza di vivere in una piccola città, con le sue problematiche e le sue peculiarità": così all'ANSA Fausto Risini, sindaco del paese umbro scelto anni fa dal presidente del Consiglio incaricato quale suo 'buen ritiro', spiega quale potrebbe essere per Draghi un valore aggiunto da introdurre nella sua eventuale esperienza alla guida dell'esecutivo.

"L'Italia - sottolinea il sindaco - non è fatta solo di grandi città e questo il professore ne è consapevole, dal momento che frequenta abitualmente la nostra comunità. Sviluppare un progetto per realtà come la nostra, che tenga conto di questi aspetti, sarebbe molto importante". Risini non ha dubbi sulla riuscita dell'ex governatore della Banca d'Italia di formare il nuovo governo. "Si sta delineando un'ampia sfera politica nazionale concorde nell'affidargli la guida del Paese. È il meglio che potevamo avere e sono sicuro che ce la farà", pronostica il sindaco.

Risini non manca di sottolineare il ritorno di immagine per la sua città derivante da questa situazione. "Da sindaco - sostiene - sono felice che Città della Pieve abbia questa visibilità nazionale e internazionale grazie al legame con il professore".

Risini parla appena fuori dal portone del Duomo dove ha partecipato alla messa. Alla quale, come era facile immaginare, non ha preso parte Draghi e nessuno della sua famiglia, nonostante il premier incaricato si trovi anche oggi nella sua casa in città per una domenica di pausa prima di riprendere, domani, le consultazioni a Roma. (ANSA).