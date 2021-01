Programma ridotto e iniziative anche online per S.Valentino

(ANSA) - TERNI, 28 GEN - Programma ridotto ed iniziative anche online, a Terni, per l'edizione 2021 delle manifestazioni in onore di San Valentino, patrono della città.

"San Valentino e la sua città: il lavoro, la famiglia, l'amore" è il tema delle celebrazioni diocesane, che tra i vari eventi non rinunceranno comunque alla traslazione delle reliquie del santo, come ormai da tradizione negli ultimi anni, dalla basilica dedicata al patrono fino in cattedrale.

Il trasferimento - in forma privata, senza la processione dei fedeli - avverrà la mattina di sabato 6 febbraio. L'urna farà ritorno in basilica, sempre in forma privata, il giorno successivo, dopo il solenne pontificale presieduto alle 10 dal vescovo Giuseppe Piemontese.

Nel giorno della festa di San Valentino la celebrazione della messa, presieduta sempre dal vescovo, è invece prevista alle 11 in basilica. Durante tutta la giornata del patrono sarà data ai fedeli la possibilità di visita al santo, nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni anti-Covid19.

Confermata la celebrazione della festa della promessa, dedicata alle coppie prossime al matrimonio, prevista sabato 13 febbraio alle 17,30, quella per le nozze d'argento, domenica 21 febbraio, e per le nozze d'oro, la domenica successiva. "Quest'anno la festa del santo patrono può essere vissuta in un clima di più piena spiritualità, di sincera devozione e di prolungata preghiera" ha detto stamani, presentando il programma delle manifestazioni, il vescovo Piemontese. "Vuole essere inoltre un invito alla speranza - ha continuato - perché l'amore cresca, che esso non si sfaldi in un tempo di quarantena e di crisi come quello che attraversiamo". Ma la festa sarà anche l'occasione per celebrare i 40 anni dalla visita, avvenuta nel marzo 1981, di San Giovanni Paolo II alle acciaierie e a Terni. Il tema del lavoro, in riferimento alla città, sarà infatti il filo conduttore di momenti di riflessione, come lectio magistralis, dibattiti online e proiezioni. (ANSA).