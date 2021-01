Recovery: Tesei, va risolto il tema del ruolo delle Regioni

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - "Il tema dei temi, ancora non risolto, posto da tutte le Regioni al Governo, è il ruolo che le stesse devono ricoprire in questo percorso": lo ha sottolineato la presidente umbra, Donatella Tesei, parlando del Ricovery Plan in Assemblea legislativa.

Riferendosi alla Conferenza delle Regioni di ieri, la governatrice - coordinatrice del gruppo di lavoro dell'Organismo - ha sottolineato che "c'è una condivisione all'unanimità sulla ormai non più rinviabile determinazione da parte dell'Esecutivo sul ruolo che devono avere Regioni ed enti locali in questo piano strategico unico ma anche pericoloso se non affrontato con i mezzi giusti".

"Dopo mesi di lavoro - ha detto Tesei - il Governo ha chiesto a tutte le Regioni, senza una interlocuzione diretta che pure avevamo chiesto ben due volte come Conferenza, un semplice compendio di tutti i progetti disponibili che rispondessero ai criteri delle sei 'missioni' previste dall'Europa e fatte proprie dal Governo nazionale". (ANSA).