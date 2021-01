Busitalia, da lunedì 98 autobus supplementari per gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - Si amplia l'offerta dei servizi di trasporto di Busitalia in Umbria. Con la riattivazione al 50% della didattica in presenza nelle scuole superiori dell'Umbria, da lunedì 25 gennaio saranno 98 al giorno gli autobus supplementari dedicati ai servizi scolastici. In sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, Busitalia ha previsto servizi aggiuntivi al servizio di Trasporto pubblico locale programmato, concentrati negli orari di ingresso e uscita degli istituti scolastici. Con la ripartenza della didattica in presenza parte, su www.fsbusitalia.it, anche la Campagna rivolta agli studenti "LA Sicurezza viaggia con noi, e tu? Segui le regole e viaggia sicuro", un vademecum con consigli e un video tutorial sulle regole di utilizzo dei servizi di trasporto. Gli orari di tutti i servizi autobus urbani ed extraurbani sono consultabili on-line alla sezione Umbria/Orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it. (ANSA).