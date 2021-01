Dal 21 i test rapidi per ritorno a scuola in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Partirà da giovedì 21 gennaio, in Umbria, l'attività di testing e monitoraggio attivo voluta dalla Regione Umbria e dedicata agli studenti delle scuole superiori, per un ritorno a scuola in sicurezza. Assofarm Umbria, il sindacato delle farmacie pubbliche, ha dato la sua adesione nel supportare l'iniziativa, come spiega il coordinatore regionale, avv. Antonio D'Acunto: "Abbiamo aderito a questa iniziativa - spiega il presidente di Assofarm - perché ci sembrava giusto e doveroso raccogliere la richiesta di collaborazione da parte della Regione e contribuire a questa fase delicatissima per un rientro a scuola in sicurezza". "L'obiettivo - afferma D'Acunto - è quello di testare, per dare vita a un monitoraggio costante, i ragazzi delle superiori ora che ripartono le scuole.

L'attività sarà svolta attraverso dei test antigenici nasali rapidi che danno il risultato in 15 minuti".

Quanto all'organizzazione del servizio, saranno istituite delle unità mobili in collaborazione con la Croce rossa nelle diverse città dell'Umbria (sul fronte delle farmacie pubbliche hanno aderito Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Umbertide, Bastia Umbra).

"A Perugia - sottolinea il presidente Assofarm - abbiamo individuato la postazione nei pressi della farmacia Afas di Ponte D'Oddi, in virtù dell'ampio spazio adiacente il supermercato che eviterà che si creino ingorghi. Inoltre Afas si occuperà di mandare il camper mobile, o altra unità, nei comuni dove gestisce le farmacie 'per conto' come ad esempio Todi e Città della Pieve, laddove vi sia necessità e richiesta".

In merito al servizio, D'Acunto aggiunge: "Sarà assolutamente gratuito e soggetto a prenotazione. A Perugia tutte le 14 farmacie facenti capo ad Afas raccoglieranno le prenotazioni.

(ANSA).