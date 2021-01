Da Fondazione Cassa risparmio Perugia 6 milioni per il 2021

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - "Nonostante il difficilissimo momento storico aperto dalla pandemia" Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "conferma lo stanziamento di almeno 6 milioni di euro a sostegno del territorio e di obiettivi strategici" e si dice "pronta a sostenere le emergenze, ma senza trascurare la ripresa e lo sviluppo". Lo ha sottolineato oggi, in videoconferenza, la presidente della Fondazione, Cristina Colaiacovo, presentando il piano dell'attività istituzionale 2021, insieme al segretario generale, Fabrizio Stazi, al direttore generale di Acri, l'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio Spa, Giorgio Righetti e Francesca Picciaia, professore di economia e amministrazione delle organizzazioni non profit dell'Università degli Studi di Perugia.

Lavoro, ricerca e sviluppo, promozione e solidarietà sociale, valorizzazione del territorio e tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e culturale i punti chiave del piano 2021.

"Nonostante il 2020 sia stato un anno molto complesso - ha spiegato la presidente Colaiacovo - la Fondazione mantiene gli impegni che si era prefissata, confermando lo stanziamento di 6 milioni di euro. Ciò è stato possibile grazie ad una buona gestione del patrimonio finanziario che ha permesso alla Fondazione di chiudere il 2020 con un avanzo di gestione superiore a 12 milioni di euro. Verranno inoltre accantonati circa 2 milioni di euro per rafforzare il Fondo di stabilizzazione per le erogazioni future, il cui ammontare complessivo raggiungerà il valore di oltre 10 milioni di euro".

Nel corso dell'anno verranno pubblicati cinque bandi a tema per un importo complessivo di 1 milione e 350mila euro ed un ulteriore bando 'Richieste libere', per il quale sono stati stanziati 500mila euro. Quest'ultimo bando è stato pubblicato oggi, insieme al primo tematico nel settore dell'Arte che riguarda il sostegno ad "Eventi culturali per la promozione del territorio - tradizioni popolari e folcloristiche", finalizzato alla promozione di manifestazioni. (ANSA).