In Umbria somministrate quasi 80 per cento dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - In Umbria sono state somministrate il 79,6 delle dosi di vaccino anti Covid consegnate, 7.832 su 9.835. Emerge dai dati del ministero della Salute aggiornati al 10 gennaio.

In Umbria sono state finora vaccinate 4.995 donne e 2.837 uomini. Si tratta di 6.375 operatori sanitari e socio sanitari, 1.416 ospiti di strutture residenziali e 41 appartenenti a personale non sanitario. (ANSA).