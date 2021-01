Ancora in crescita attuali positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Ancora in crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.304, 67 in più di ieri secondo i dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 257 nuovi positivi, 30.906, 182 guariti, 25.942, e otto morti, 660. Sono stati analizzati 2.504 tamponi, 528.657, con un tasso di positività del 10,2 per cento (ieri 8,2).

I ricoverati in ospedale sono 315, undici in meno di ieri, 50, tre in più, in terapia intensiva. (ANSA).