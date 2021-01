Tesei, FdI chiede cambio passo rispetto al passato

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - "Mi pare di avere capito che Fratelli d'Italia ha parlato di un cambio di passo rispetto alla precedente gestione della Regione in materia di sanità. Quindi, come tutte le cose che abbiamo fatto, anche quelle sanitarie le stiamo condividendo": a sostenerlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei che è intervenuta, rispondendo ai giornalisti, in merito alla sollecitazione arrivata da parte dei consiglieri regionali Eleonora Pace e Marco Squarta che hanno chiesto un "cambio di passo" per le politiche sanitarie regionali.

"Questa amministrazione regionale infatti non si ferma - ha affermato Tesei - e cerca continuamente di affrontare tutte le questioni e anche di modularle tenendo conto di tutta una serie di evoluzioni del quadro epidemiologico. È evidente che il periodo di emergenza sanitaria che ci ha visto lavorare insieme per gestire questa pandemia non è finito".

La presidente, rispondendo sempre alle dichiarazioni dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, ha poi ricordato che la Giunta "si sta portando avanti per dare alla regione una piano sanitario regionale adeguato e sta lavorando per arrivare a breve alla convenzione con l'Università e per dare alla sanità umbra quella giusta dimensione che serve alla comunità regionale". "Questa credo era l'intenzione di Fratelli d'Italia e andremo così avanti come sempre insieme perché stiamo condividendo tutti i percorsi" ha concluso Tesei. (ANSA).