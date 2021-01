Fratelli d'Italia, cambio di passo nella sanità in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - "In questo 2021 vengano affrontati i veri problemi della sanità e le tante questioni ereditate dalla passata amministrazione. Per un servizio più efficiente è opportuno un cambio di passo, anche attraverso un incremento del personale medico e infermieristico che nell'immediato si rende necessario per fronteggiare l'emergenza Covid". E' quanto affermano i consiglieri regionali Eleonora Pace e Marco Squarta di Fratelli d'Italia i quali, sulla linea intrapresa dalla Giunta Tesei, in seguito all'avvenuta nomina dei direttori generali auspicano una "riorganizzazione generale del settore in maniera tale da raggiungere un modello di efficienza sempre maggiore".

"L'emergenza Covid è stata governata e continua ad essere gestita - proseguono, in una nota congiunta la presidente della Commissione sanità e servizi sociali a Palazzo Cesaroni e il presidente dell'Assemblea legislativa - attraverso l'erogazione di tutte le prestazioni necessarie comprese nel protocollo.

Finita quella, però, è tempo di guardare al futuro della sanità umbra con un piano regionale aderente ai bisogni e alla realtà attuale, capace di far finalmente registrare un doveroso cambio di passo. I ritardi e le gravi lacune provenienti dalla gestione passata potranno essere spazzati via solo con una visione strategica che sappia contenere visione, programmazione e obiettivi».

La ricetta di Pace e Squarta comprende "una ricerca costante di qualità nelle prestazioni, una forte presenza nei territori, una forte integrazione delle prestazioni e il superamento contestuale di pigrizie e rendite di posizione. Fratelli d'Italia - assicurano i due consiglieri - sarà presente e propositiva a tutti i livelli nei passaggi rappresentati dal Piano sanitario regionale, dalla stipula di convenzioni con l'Università, fino alla riorganizzazione dei servizi territoriali". (ANSA).