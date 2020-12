Capodanno: brindisi collettivo virtuale a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Un brindisi collettivo virtuale alla mezzanotte del primo gennaio, per salutare il 2020 e dare il benvenuto al nuovo anno nonostante le misure anti-Covid: ad organizzarlo è "Natale di Terni", la kermesse promossa in città in occasione delle festività natalizie. Per partecipare ci si dovrà collegare alla pagina Facebook "Natale di Terni", in streaming sarà così possibile anche assistere all'ultima proiezione del video mapping dal titolo "Il sogno del Natale".

La città, fino al 6 gennaio, continuerà poi ad illuminarsi di luci e colori con le suggestive proiezioni che trasformano le facciate dei palazzi storici. Il "Natale di Terni" è stato voluto e finanziato da Comune di Terni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e realizzato, dall'associazione "Città da vivere". (ANSA).