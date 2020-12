Enel 'dona' energia per ospedale da campo Prociv

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Il progetto "Allacciamo le energie" di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, continua a dare sostegno alle strutture sanitarie e pubbliche impegnate in prima linea contro la diffusione del coronavirus. Dopo la realizzazione a novembre di una cabina elettrica con 450 kW di potenza per alimentare l'ospedale da campo, allestito dall'Esercito a supporto del Santa Maria della Misericordia di Perugia, in questi giorni i tecnici dell'azienda elettrica hanno attivato ulteriori 450 kW per una nuova fornitura che darà energia all'ospedale da campo regionale della Protezione civile, dotato di container e tende modulari, a fianco dello stesso ospedale perugino.

Complessivamente, a Perugia diventano quindi 900 i kW "donati" da E-Distribuzione per l'emergenza sanitaria.

Le attività svolte a Perugia - spiega Enel in una nota - rientrano nel progetto nazionale "Allacciamo le energie", che vede E-Distribuzione impegnata da nord a sud Italia per "donare" un collegamento o un aumento di potenza alla propria rete elettrica a favore di strutture sanitarie e di presidi di emergenza attivati per la gestione della crisi legata alla diffusione del virus.

"Il nostro impegno sul territorio non si ferma - ha detto Francesco Rondi, responsabile E-Distribuzione area centro nord - e continueremo ad operare in tal senso per garantire un servizio primario e costante alle comunità. Ringrazio le Istituzioni, la Protezione civile, le strutture sanitarie e tutte le persone che ogni giorno si impegnano in questa durissima battaglia con grande dedizione e spirito di servizio. E ringrazio anche gli uomini e le donne di E-Distribuzione che mettono competenza e passione per realizzare progetti concreti, fondamentali per la tenuta sociale ed economica dei territori". (ANSA).