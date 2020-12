Di Maio, inaugurazione statale 79 bis segnale importante

(ANSA) - TERNI, 22 DIC - "Questa è un'opera alla quale guardiamo come segnale importante anche a livello europeo di quello che saremo capaci di fare nell'ambito della spesa dei fondi del Recovery fund": lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo all'inaugurazione della strada statale 79bis 'Ternana'. Presente anche la ministra Paola De Micheli.

"Il lavoro del Ministero delle Infrastrutture - ha detto ancora Di Maio - è stato fondamentale per permetterci di essere qui oggi a distanza di circa un anno da un sopralluogo avvenuto in mia presenza. Pochi credevano si potesse sbloccare questo cantiere. E' una vittoria della comunità che ha deciso di non arrendersi mai all'idea di non vedere questa arteria completata". (ANSA).