Sorveglianza Usl per Giunta umbra dopo assessore positivo

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - La sorveglianza della Usl Umbria 1 è stata attivata per la Giunta regionale dell'Umbria dopo che l'assessore alla Sanità Luca Coletto è risultato positivo al Covid. Stesso provvedimento per alcuni dei collaboratori e appartenenti allo staff dell'Esecutivo.

Diversi assessori hanno lavorato da casa e comunque nella sede della Giunta sono stati creati dei corridoi di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di contatto. Disposta anche la sanificazione di alcuni locali.

E' stata subito ricostruita la rete dei contatti dell'assessore Coletto per gli interventi di sanità pubblica conseguenti. Sarà quindi la Usl a disporre i provvedimenti necessari e l'esecuzione dei tamponi. (ANSA).