Farmacie Umbria impegnate per lotta Aids

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - Le farmacie umbre, pur nel pieno dell'emergenza Coronavirus, restano in prima linea anche nella lotta all'Aids. In occasione della Giornata mondiale della lotta a questa malattia, in programma il primo dicembre, Federfarma e Anlaids in 230 farmacie metteranno così a disposizione dei cittadini profilattici omaggio, fascicoli e volantini informativi all'interno dei quali sono ben indicati i presidi ospedalieri dove è possibile fare il test Hiv.

"Le farmacie umbre si fanno da sempre portatrici dei messaggi rilevanti della prevenzione - sottolinea il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, contribuendo alle necessarie campagne informative. Nonostante in questo 2020 siano state e continuino ad essere alla ribalta le problematiche legate al Covid-19, non si deve assolutamente dimenticare un virus come l'Hiv che resta una grande insidia per la popolazione mondiale". (ANSA).