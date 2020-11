(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 NOV - Prima neve a Castelluccio di Norcia e forti raffiche di vento che hanno lacerato i tre tendoni della Protezione civile, montati subito dopo il sisma del 2016 per riparare i mezzi agricoli e le sementi degli agricoltori. "Fin da subito avevamo fatto presente che queste strutture, quasi a quasi 1.500 metri di quota, non erano adatti, ma nessuno ci ha ascoltato", dice all'ANSA il portavoce degli stessi agricoltori, Gianni Coccia. "Adesso ci stiamo attrezzando per rimuovere i mezzi e portare via la lenticchia che avevano all'interno dei tendoni, forse adesso sarà bene pensare a strutture più robuste", aggiunge.

I tendoni vennero montati in un angolo del Pian Grande nei mesi successivi al terremoto per permettere agli agricoltori di avere un appoggio dove ricoverare le macchine agricole e altro materiale. Già negli anni scorsi il forte vento aveva causato qualche piccolo danno, i venti che hanno soffiato nelle ultime 48 ore hanno letteralmente distrutto due delle tre strutture.

"La terza - conclude Coccia - ha resistito per un miracolo, ma se continuerà a fare maltempo avrà le ore contate".

La neve intanto ha imbiancato il borgo terremotato e la piana sottostante, oltre che il monte Vettore. (ANSA).