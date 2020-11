"Quotidianità" tema calendario suore clausura

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 17 NOV - "La quotidianità, le piccole cose" è il tema del secondo calendario ideato e realizzato dalle otto suore cappuccine del monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello. "Attraverso gli scatti di Silvio Ficarra e Giuseppe Marsoner che con discrezione e umiltà hanno catturato gesti e emozioni della nostra vita, vi accompagniamo alla riscoperta della bellezza custodita nella semplicità dei nostri giorni" ha spiegato la badessa madre Giovanna a nome di tutte le sorelle.

"Lo scorrere dei mesi - proseguono le religiose - si intreccia con il racconto della quotidianità di santa Veronica.

Le sue sorelle condividono con noi i gesti feriali e umani di una donna che ha amato la vita, che l'ha vissuta in tutta la sua bellezza e anche difficoltà. Con le mani e i piedi feriti dalle stimmate caricava la legna, portava brocche d'acqua, impastava tagliolini… tutto questo per dirci che il Regno di Dio è già qui, presente lì dove siamo, nascosto anche nelle giornate a volte grigie e anonime della nostra vita".

Le suore oltre a un'intensa vita di preghiera - si legge in una nota del Comune di Città di Castello - si dedicano alla preparazione delle ostie per la diocesi e accolgono i numerosi pellegrini che desiderano visitare il piccolo museo che custodisce i ricordi della Santa Veronica e della beata Florida Cevoli. (ANSA).