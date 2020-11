Tesei, nemico è il virus che circola molto

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "C'è un solo nemico ed è il virus che sta circolando in maniera molto molto forte e anche in Umbria": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa sull'emergenza sanitaria.

"I dati forniscono un'idea dell'ondata che stiamo affrontando" ha aggiunto.

Secondo la presidente gli attualmente positivi sono ora 10 mila 198. "I ricoveri - ha proseguito - sono 424, quasi 300 registrati negli ultimi giorni. I ricoveri in terapia intensiva sono 64, in 20 giorni 50 in più. Abbiamo 5.055 guariti, con un aumento del 56% negli ultimi dieci giorni e questo è un dato positivo". (ANSA).