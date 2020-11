Altri 688 casi di Covid in Umbria e quattro morti

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Resta alto il numero dei nuovi contagiati in Umbria con altri 688 casi (dopo i 767 di ieri) registrati nelle ultime 24 ore. Sono segnalati altri quattro morti (178 in totale dall'inizio della pandemia) e aumentano anche i ricoverati in ospedale, da 379 a 403 (24 i più di ieri).

Di questi, 58 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 53 e il giorno precedente 50).

L'aggiornamento è riportato sul sito della Regione.

Sono 199 i guariti nell'ultimo giorno (4.726 in tutto) e 9.375 gli attualmente positivi. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 4.834 (325.727 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia). (ANSA).