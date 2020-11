Lettera del commissario De Fino a sindaci Narni e Amelia

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Tutte le attività riabilitative, la dialisi, i servizi ambulatoriali degli ospedali di Narni e Amelia non subiranno modifiche o interruzioni, mentre le prestazioni chirurgiche "riprenderanno nel momento in cui avremo il personale da dedicare a Spoleto": lo dice il commissario straordinario dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, in una lettera inviata stamani ai sindaci delle due città a seguito della decisione di sospendere alcune attività nei nosocomi nell'ambito dell'emergenza Covid. "Non da oggi - scrive il manager - gli ospedali di Narni e Amelia, anche in ambito chirurgico, svolgono attività programmate e non di emergenza urgenza". Prestazioni differibili che, con nota del direttore regionale alla Sanità e al Welfare Claudio Dario, sono state sospese fino al 14 novembre. "Ciò non toglie - afferma il commissario - che la scelta di integrare temporaneamente il personale di Narni Amelia con quello di Spoleto al fine di raggiungere l'obiettivo, a brevissimo termine, di aumentare i posti letto di terapia intensiva e di terapia subintensiva sia stata dettata dalla situazione di forte criticità". Nella lettera De Fino rende inoltre noto che "al fine di ridurre il carico assistenziale Covid dell'azienda ospedaliera di Terni, la Usl Umbria 2 intende aprire in brevissimo tempo una rsa Covid nel polo geriatrico Le Grazie, ove già ci sono otto ospiti positivi". Si prevede di trasferire i nove ospiti non Covid a Cascia, Trevi e, al massimo tre pazienti, a Narni o Amelia, in attesa della loro dimissione.

"Non si tratta quindi di trasformare gli ospedali di Narni e di Amelia in rsa - chiarisce Massimo De Fino -, ma soltanto di ospitare tre pazienti per qualche giorno". Per mantenere le attività inderogabili dei presidi di Narni Amelia, ed in particolare quelle di terapia oncologica, si è concordato infine di assicurare un monte ore di 12 ore per un turno di servizio antimeridiano presso il presidio di Narni. (ANSA).