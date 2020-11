Ospedale Perugia, tutti i pazienti assistiti adeguatamente

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Perugia,, Marcello Giannico, "intende rassicurare i cittadini sul fatto che tutti i pazienti in arrivo in ospedale sono stati sempre assistiti adeguatamente".

Il riferimento è alle notizie di stampa e alle foto di ambulanze in fila al pronto soccorso ospedaliero nella serata di venerdì.

"Le equipe sanitarie dell'ospedale di Perugia infatti - spiega, in una nota - stanno continuando con il massimo impegno a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini anche in questa situazione di emergenza e proprio per dare il massimo della cura ai pazienti molti reparti sono stati rimodulati, in meno di una settimana, e creati fino a 110 posti Covid per degenze ordinarie e 23 posti nelle terapie intensive, con grande abnegazione di tutto il personale che è impiegato in più fronti per la lotta contro questa pandemia e per assistere le persone con altre patologie che si continuano a monitorare e prendere in cura".

Nel caso specifico, "si precisa che le ambulanze in fila ieri sera, erano sette, delle quali una é stata inviata all'ospedale di Pantalla e i pazienti delle restanti sei sono stati presi in carico dal Pronto soccorso di Perugia, con un'attesa media di tre ore circa, e poi dislocati nelle degenze di competenza".

(ANSA).