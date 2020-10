Test sierologici per studenti in farmacie umbre

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - I test sierologici per la ricerca degli anticorpi Sars-CoV-2 gratuiti per studenti e genitori nelle farmacie umbre grazie a un accordo siglato da Regione e Federfarma Umbria.

La nuova campagna di screening sarà al via dalla prima settimana di novembre e riguarda i genitori dei bambini e degli studenti (0-19 anni), gli alunni stessi, i loro fratelli e sorelle, nonché i familiari conviventi e gli assistiti che frequentano corsi universitari. In un contesto di peggioramento della pandemia - spiega Federfarma - trovano particolare rilevanza le attività mirate all'ulteriore sostegno dello svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, attraverso la ricerca della presenza di anticorpi anti Sars-CoV-2 nelle persone che non sono oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico.

"Uno screening molto importante in questo difficile momento, per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale", commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani.

Nelle farmacie umbre aderenti (al momento quasi un centinaio), con tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli e dove, il cittadino in possesso di prescrizione medica potrà quindi effettuare il test sierologico, con il risultato che sarà poi inoltrato dal farmacista al medico curante ed ai servizi di sanità pubblica dedicati. (ANSA).