Commissario Covid Umbria, non affollare i pronto soccorso

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "In questa fase di recrudescenza epidemica è fondamentale non aumentare impropriamente l'afflusso dei cittadini nei diversi pronto soccorso dell'Umbria, pesantemente impegnati nella gestione dell'emergenza": è l'appello del Commissario regionale per l'emergenza coronavirus, Antonio Onnis. "A tal proposito - aggiunge -, si ricorda che è opportuno recarsi al pronto soccorso esclusivamente a seguito di situazioni non gestibili con il proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o della continuità assistenziale, che sono a disposizione degli assistiti per ogni esigenza gestibile senza il ricorso all'ospedale".

Il commissario rinnova, inoltre, la raccomandazione ai cittadini con sintomi correlabili al Covid-19 di non recarsi al pronto soccorso o negli ambulatori dei medici di famiglia o dei servizi sanitari territoriali, ma di contattare per telefono il proprio medico, pediatra o la continuità assistenziale. (ANSA).