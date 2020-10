Rallenta incremento casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Rallenta dopo giorni l'incremento giornaliero dei nuovi positivi in Umbria, oggi 463 contro i 525 di ieri, 7,295 totali. Questo a fronte di 3.397 tamponi analizzati (ieri 3.913). Lo si legge sul sito della Regione.

Continuano però a crescere i ricoverati in ospedale, da 228 a 244, 29 dei quali (ieri erano 25) in terapia intensiva.

Registrati altri tre morti, ora 105, e 86 guariti, 2.790. Con gli attualmente positivi che passano da 4.026 a 4.400. (ANSA).