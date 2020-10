Gen. Carta al comando della Scuola Lingue Estere Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Si è svolta nel Complesso monumentale di Santa Giuliana, a Perugia, la cerimonia di avvicendamento del comandante della Scuola Lingue Estere dell'Esercito, alla presenza del comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Salvatore Camporeale.

Nella cornice del Chiostro Superiore del monastero cistercense, il generale di brigata Incisa di Camerana, dopo due anni alla guida dell'ente, ha lasciato il comando al generale di brigata Salvatore Carta.

Nel suo discorso di commiato, il generale Incisa di Camerana - riferisce una nota - ha voluto ringraziare tutto il personale della Scuola sottolineando che "la Slee è considerata il cuore, il cervello e il motore della formazione linguistica in ambito Forza Armata e dell'intero comparto interforze, dei Corpi armati dello Stato e, più in generale, della Pubblica Amministrazione".

