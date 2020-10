205 nuovi casi di Covid su oltre 3.500 tamponi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Sono 205 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, a fronte di un alto numero di tamponi processati, 3.525. Si registra un decesso in più (sono 92 in tutto): si tratta di un uomo di 75 anni morto ieri mattina all'ospedale di Terni. I guariti sono 35 (2.188 dall'inizio della pandemia), ma si registra un balzo in avanti nel numero dei ricoverati: 25 in più nelle ultime 24 ore e 115 in tutto. Di questi, 16 si trovano in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Gli attualmente positivi sono 2.135. Complessivamente in Umbria sono stati eseguiti fino ad ora 249.890 tamponi. E' quanto emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati al 17 ottobre. (ANSA).