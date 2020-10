Insediato Osservatorio criminalità organizzata

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - Con il coordinamento del presidente della Commissione d'inchiesta su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, Eugenio Rondini (Lega), e della vicepresidente Simona Meloni (Pd), si è insediato a Palazzo Cesaroni l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata, che ha proceduto all'elezione del presidente, confermando Walter Cardinali dell'associazione Libera.

I componenti dell'Osservatorio sono i rappresentanti designati da Legambiente, Cittadinanzattiva, Mente Glocale, Cgil, Cisl, Uil, Confcommercio, Coldiretti, Confindustria, Abi, Wwf, Libera-Umbria e Libera-informazione.

Il presidente della Commissione Rondini ha ribadito l'importanza dell'Osservatorio nell'azione di contrasto alla criminalità, "strumento fondamentale, che deve farsi conoscere anche fuori, essere presente sul territorio".

Cardinali, ha chiesto alla Commissione la riconferma della collaborazione con gli avvocati Sabrina Garofalo e Roberto Erasti, "il cui apporto di competenze tecniche si è rivelato indispensabile nella passata legislatura". Quindi ha segnalato, fra le criticità emergenti, una "recrudescenza delle mafie nei confronti delle vittime di usura, in particolare di chi si indebita a causa del gioco d'azzardo", ipotizzando che "la criminalità stia facendo cassa per investire successivamente con altri prestiti a quelle aziende che, causa pandemia e chiusure, si troveranno entro breve in difficoltà o già lo sono". (ANSA).