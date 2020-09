Suarez: legali Juve "nostro operato trasparente"

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - "Abbiamo ribadito la trasparenza del nostro operato professionale e contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti in un incontri positivo e costruttivo": così l'avvocato della Juventus Luigi Chiappero dopo essere stato sentito come testimone dai pm di Perugia. La Juve è estranea ai fatti? "Ovviamente" ha risposto Chiappero ringraziando poi i magistrati per averli convocati in tempi molto brevi e consentito loro di fornire la propria versione dei fatti. (ANSA).