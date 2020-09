Dieci totem sanificatori d'aria in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 17 SET - Nuovo passo in avanti verso la sicurezza, nell'era Covid, all'ospedale Santa Maria di Terni: la direzione ha infatti acquistato 10 totem sanificatori d'aria con raggi UV-C, dal valore di circa 20 mila euro, utilizzando in parte il denaro che i cittadini ternani hanno donato nei mesi scorsi a seguito dell'emergenza sanitaria. Si tratta - riferisce una nota del Santa Maria - di lampade che, con apposite schermature, purificano l'aria nel corso delle 24 ore, anche in presenza di persone. I nuovi dispositivi medici, certificati dall'Istituto Superiore della Sanità, saranno collocati nelle sale d'attesa dei poliambulatori e del pronto soccorso. Per ringraziare simbolicamente i donatori ternani, la consegna dei dispositivi è stata fatta alla presenza del direttore sanitario, Sandro Vendetti, del direttore amministrativo, Stefano Carlini, della responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, Pina Menichini, e del referente aziendale per le donazioni, Leonardo Fausti. La direzione aziendale ringrazia anche l'associazione Amici del Fantacalcio, che nei giorni scorsi ha donato quattro pulsossimetri utilissimi in numerosi reparti medici soprattutto in epoca Covid. (ANSA).